  1. Dünya
  2. Ortadoğu
10 May 2021 14:01

Siyonist güçlerinden Filistinlilere saldırı: Çok sayıda yaralı var

Siyonist güçlerinden Filistinlilere saldırı: Çok sayıda yaralı var

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere saldırısında en az 331 kişinin yaralandı, bir Filistinli vatandaş ise şehit oldu.

Siyonist İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere saldırdı. İlk belirlemelere göre bazıları ağır olmak üzere 331 Filistinli yaralandı, bir Filistinli vatandaş ise şehit oldu.

İsrail'in Mescid-i Aksa’daki saldırılarında yaralananların sayısı 215’e yükseldi

Filistin Kızılayı`nın yaptığı açıklamaya göre, Siyonist polisinin Mescid-i Aksa`daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişi yaralandı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa üzerinde İHA uçurdu

Yaralılardan 80'i hastaneye kaldırılırken, Siyonist polisi de Mescid-i Aksa alanı üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurdu.

İsrail'in Mescid-i Aksa’daki saldırılarında yaralananların sayısı 215’e yükseldi

Bunun üzerine çıkan olaylarda polis, Kıble Mescidi ve Kubbetüs Sahra da dahil olmak üzere Harem-i Şerif'teki tüm Filistinlilere müdahale etti.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaralıların hastaneye götürüldüğü sırada Siyonist İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.

İsrail'in Mescid-i Aksa’daki saldırılarında yaralananların sayısı 215’e yükseldi

Siyonist İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sputnik'e göre sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı.

İsrail'in Mescid-i Aksa’daki saldırılarında yaralananların sayısı 215’e yükseldi

Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

News Code 1894239
https://tr.mehrnews.com/news/1894239/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler