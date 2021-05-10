Siyonist güçlerinden Filistinlilere saldırı: Çok sayıda yaralı var

Siyonist İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere saldırdı. İlk belirlemelere göre bazıları ağır olmak üzere 331 Filistinli yaralandı, bir Filistinli vatandaş ise şehit oldu.

Filistin Kızılayı`nın yaptığı açıklamaya göre, Siyonist polisinin Mescid-i Aksa`daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişi yaralandı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa üzerinde İHA uçurdu

Yaralılardan 80'i hastaneye kaldırılırken, Siyonist polisi de Mescid-i Aksa alanı üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurdu.

Bunun üzerine çıkan olaylarda polis, Kıble Mescidi ve Kubbetüs Sahra da dahil olmak üzere Harem-i Şerif'teki tüm Filistinlilere müdahale etti.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaralıların hastaneye götürüldüğü sırada Siyonist İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Siyonist İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sputnik'e göre sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı.

Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.