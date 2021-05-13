  1. Azerbaycan
13 May 2021 16:41

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bayram namazı kılındı. 29 yıl sonra kılınan ilk bayram namazı Azerbaycan'ın ulusal televizyonlarınca canlı yayınlandı.

Tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde ilahiyatçı Şahin Hesenli'nin kıldırdığı namazda Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla sadece din adamları yer aldı.

Şuşa'da 29 yıl sonra kılınan ilk bayram namazı Azerbaycan'ın ulusal televizyonlarınca canlı yayınlandı.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı.

Kaynak: TRT Avaz

News Code 1894331
https://tr.mehrnews.com/news/1894331/

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