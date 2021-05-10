Rusya Dışişleri Bakanı bugün Bakü'ye ziyarette bulunacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

Rus medyası TASS'ın aktardığına göre, Lavrov'un Dağlık Karabağ'daki durumu ele almak üzere Azeri yetkililerle bir dizi görüşme yapması planlanıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ziyareti 11 Mayıs'a kadar sürecek.

Sergey Lavrov, son günlerde Ermenistan temasları kapsamında Ermeni mevkidaşı Ara Ayvazyan ile Başbakan Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Başbakanlık konutunda gerçekleşen görüşmede, ana gündem maddesi Dağlık Karabağ oldu. Paşinyan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü anlaşmanın uygulanması için tüm çabayı sarf edeceklerini ifade etti.

Paşinyan'ın ardından söz alan Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sürdürülen esir iadelerinde yaşanan sorunların en kısa sürede çözüleceğine inandıklarını belirterek, “Rusya, AGİT Minsk Grubu’nun diğer eş başkanları ABD ve Fransa ile birlikte esirlerin iadesi de dahil tüm insani sorunlarından çözümünden yana” dedi.

Aynı zamanda Dağlık Karabağ'daki temas hattı tartışmalarına da değinen Lavrov, “Barış gücü birliklerinin kesin temas hattının belirlenmesiyle ilgili kalan sorunları çözmek için her şeyi yapacak” ifadelerini kullandı.