Zarif: Suriyeli yetkililerle Filistin'deki son gelişmeleri ele alacağız

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkiler ile ilgili üst düzey devlet yetkilileriyle görüşmek üzere bu sabah Şam’a geldi.

İran heyeti, Şam Uluslararası Havalimanı’nda, Suriye Dışişleri Faysal Mikdad ve bazı Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Zarif burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tekrar Suriye’de olmaktan ve Suriyeli kardeşlerle görüşmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Zarif, görüşmelerde işgal altındaki Filistin’deki mevcut duruma ek olarak İran İslam Cumhuriyeti’nin Suriye hükümetine ve halkına, ister yeniden yapılanma yolunda ister terörizmle mücadelede olsun, desteğini içereceğini sözlerine ekledi.

Bakan Mikdad ise, bu ziyaretin önemli olduğunu ve hem iki ülkede hem de bölgedeki saldırgan Batı, Amerika ve İsrail politikalarının tırmandığı hassas bir zamanda gerçekleşeceğini vurguladı.

Mikdad, bu bölgeyi hedef alan Batılı güçler çerçevesinde durumun kötüye gittiğini belirtirken, “Suriye’nin ve İran İslam Cumhuriyeti’nin hedef alınması, bu iki ülkenin Filistin meselesindeki tutumlarından kaynaklanıyor” diye ekledi.

Mikdad , önümüzdeki saatlerin her iki ülkedeki son gelişmeleri tartışmayı umduğumuz birçok toplantıyla doldurulacağına işaret etti.

Toplantıya, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakan Yardımcısı Beşar El Caferi ve İran’ın Şam Büyükelçisi katıldı.