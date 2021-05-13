Zarif, Avrupa turu kapsamında İspanya'da

Suriye ziyaretini tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupa turu kapsamında iki ülke arasındaki önemli konuları görüşmek üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi.

Muhammed Cevad Zarif, ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunmak ve işgal altındaki topraklardaki son gelişmeleri görüşmek üzere bir heyet başkanlığında Suriye'ye gitmişti.

Bakan Zarif Şam temasları kapsamında, Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yanı sıra Filistin İslami direniş liderleri ile bir araya gelmişti.