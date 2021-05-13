İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 297 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 14 bin 246 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 76 bin 231'e vaka sayısı ise 2 milyon 722 bin 7'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 481'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 179 bin 890'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.