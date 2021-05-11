İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 307 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 18 bin 133 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 75 bin 568'e vaka sayısı ise 2 milyon 691 bin 352'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 522'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 144 bin 197'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.