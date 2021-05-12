İran'da 2 milyon 162 bin 87 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 336 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 16 bin 409 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 75 bin 934'e vaka sayısı ise 2 milyon 707 bin 761'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 501'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 162 bin 87'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.