Yunan sanatçı, Filistin'e destek için grafiti yaptı

Göçmen krizi gibi önemli olaylarla ilgili grafitileriyle bilinen Nemer, bu kez İsrail güçlerinin Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını ele aldı.

Nemer, Atina'daki Politeknik Üniversitesi kampüsündeki bir duvara "Özgür Filistin" yazılı grafiti yaparak, Filistin halkına desteğini gösterdi.

AA muhabirine konuşan Nemer, "Bu grafitiyi, İsrail güçlerine karşı direniş sergileyen Filistin halkına destek için yaptım." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 20'si kadın, 126 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.