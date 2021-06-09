İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bağdat'ta

Resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat’ta bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Iraklı yetkililerle bir araya geledi.

Said Hatipzade, Bağdat'ta Irak Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Kasım Areci, eski Irak Başbakanı Nuri El Mliki, Irak Yüksek İslam Konseyi Başkanı Hamam Hamudi ile görüşme gerçekleştirdi.

Hatipzade ayrıca Al-Temiz Stratejik Enstitüsü ile Al Nahreyn Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Hatipzade Iraklı bilim adamları ve düşünürlerin hazır bulunduğu Al Nahreyn Araştırma Enstitüsü'nde bölgedeki son gelişmeler ve İran-Irak ilişkileri hakkında bir konuşam yaptı.

Hatipzade'nin Bağdat'taki yaptığı görüşmelerde, Irak hükümetine ve halkının iradesine büyük destek, Irak seçimleri, Tahran-Bağdat ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde genişletilmesi ve kültürel işbirliğinin yanı sıra İran’ın Irak politikası ele alındı.