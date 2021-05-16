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16 May 2021 19:47

Afganistan’da 3 günlük ateşkes sona erdi

Afganistan’da 3 günlük ateşkes sona erdi

Afganistan'da Ramazan Bayramı nedeniyle ilan edilen ateşkes sona erdi. Taliban, geçen hafta ülke çapında üç günlük ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu.

Afganistan’da hükümet ve Taliban arasında yeni barış görüşmeleri çağrıları yapılırken Ramazan Bayramı dolayısıyla ilan edilen ateşkes sona erdi.

Taliban’ın 3 günlük ateşkes çağrıları üzerine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai de güvenlik güçlerine ateşkese uymaları talimatı vermişti.

Ateşkese rağmen saldırılar sürdü

Taliban ve hükümet, Ramazan Bayramı'nı kutlamak için ateşkes ilan ederken, şiddet hız kesmeden devam etti.

Cuma günü başkentin kuzeyindeki bir camide meydana gelen bombalı saldırıda 12 kişi öldü, 15 kişi ise yaralandı.

Taliban müdahaleyi reddetti ve hükümetin istihbarat teşkilatını suçladı.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Barış görüşmelerinin sürmesi

Taliban siyasi sözcüsü Suhail Shaheen, savaşa barışçıl bir çözüm bulma konusundaki kararlılıklarını yenilediklerini ve durmuş olan görüşmelere erken başlama çağrısında bulunduklarını söyledi.

ABD, birliklerini bölgeden geri çekerken hızlandırılmış görüşmeler için baskı yapıyor.

TRT Haber

News Code 1894408
https://tr.mehrnews.com/news/1894408/

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