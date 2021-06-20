Taliban: Tüm sorunların çözümü İslami sistemde

Afgan hükümeti ile barış görüşmelerine yeniden başlayan Taliban, ülkede kadınlara dini kurallar doğrultusunda hükümler koyacak "gerçek bir İslami sistem" istediklerini söyledi.

Taliban ayrıca Kabil ile görüşmelerin kesildiği yönündeki haberlerin aksine, uzlaşı sağlamakta kararlı olduklarını belirtti.

"Gerçek bir İslami sistem en iyi araçtır"

"Dünyanın ve Afganların yabancı birliklerin geri çekilmesinin ardından kurulacak sistemi sorguladıklarını ve şekli hakkında soruları olduğunu biliyoruz" diyen Taliban'ın siyasi ofis başkanı Molla Abdul Ghani Baradar yaptığı açıklamada, "Afganların tüm sorunlarının çözümü için gerçek bir İslami sistem en iyi araçtır" ifadesini kullandı.

Baradar ayrıca kadınların ve azınlıkların korunacağını, diplomatların ve STK çalışanlarının da güvenli bir şekilde çalışabileceğini sözlerine ekledi.

"Savaşı Taliban başlattı ve sorumlusu da kendileri"

Öte yandan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise yüne bugün yaptığı açıklamada, hükümetinin barış konusunda düzenli bir plan hazırlayarak tüm dünya ve Afganlarla paylaştığını ancak Taliban'ın henüz bu konuda bir planının dahi olmadığını belirtti.

Hükümet güçlerinin savaş esnasında da insan haklarına saygılı davrandığını ifade eden Gani, ancak Taliban'ın tüm bu yasaları ihlal ederek ülkeyi yok etmeye çalıştığını da dile getirdi.

Uluslararası toplumu Taliban'a karşı tarafsız kalmamaya çağıran Gani, "Savaşı Taliban başlattı ve sorumlusu da kendileridir." dedi.

"Afganistan'ın yüzde 50 ila 70’i Taliban'ın elinde"

Ülkede barış süreci konusunda belirsizlik sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor. Son 2 ayda ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 20'yi geçti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban ülke topraklarının yüzde 50 ila 70’ini elinde bulunduruyor.

Kaynak: Euronews