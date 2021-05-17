Mehr muhabiri Gazze'de olup bitenleri anlattı

Siyonist Rejim, 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlemektedir.

Gazze’de yaşanan son gelişmeleri anltan Gazze'deki Mehr Haber Ajansı muhabiri Basıl Abuhasan, Siyonist Rejim’in saldırılarında şehit ve yaralı sayısının arttığını, hastanelerin ilaç eksikliği ve tıbbi malzeme sıkıntılarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Muhabir ayrıca Siyonist güçlerinin saldırılarını sürdürerek Gazze Şeridi’nin alt yapılarını yıkmaya devam ettiğini aktardı.

Abu Hasan, Filistin direniş gruplarının kendi topraklarını savunmayı idame ettirdiğini ve fırlattığı füzelerin işgaci İsrail rejimi için birer güç mesajı taşıdığını bildirdi.