Zarif'ten Siyonist İsrail'e silah sağlayan ABD'ye tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Siyonist Rejim'e güdümlü füze satışına onay veren ABD yönetiminin kararına tepki gösterdi.

Zarif paylaşımında, "ABD yapımı mühimmatlar masum Filistin halkının üzerine yağarken, Amerika Birleşik Devletleri daha fazla çocuğu tam isabetle vurabilmesi için İsrail'e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü füzeler sağlıyor.

Aynı zamanda Amerika, BM Güvenlik Konseyi'nin (Filistin hakkında) daha yumşak bir açıklama yapmasını engelliyor. Tüm dünya, İsrail ile destekçilerinin çirkin yüzünü izlemektedir." ifadelerini kullandı.

Washington Post gazetesinin Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberde, Joe Biden yönetiminin 5 Mayıs’ta Siyonist İsrail’e 735 milyon dolar değerinde Müşterek Direkt Taarruz Mühimmatı (JDAM) olarak da bilinen hassas güdümlü füzelerin satışına onay verdiğini Kongreye tebliğ ettiği kaydedilmişti.