Londra'da bir azınlık hakları aktivistinin kafasından vuruldu

T24'e gore, Black Liver Matter aktivisti Sasha Johnson'ın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu açıklandı.

Johnson'ın bir parçası olduğu 'Taking the Initiative party'(TTIP), Facebook üzerinden yaptığı açıklamada saldırının pazar sabah saatlerinde üst üste gelen ölüm tehditlerinin ardından meydana geldiğini ifade etti.

Londra polisi, Johnson'ın özellikle hedef alındığına dair henüz bir kanıt bulamadıklarını ancak soruşturmanın erken evrelerinde olduklarını belirtti.

'Taking the Initiative party'den yapılan açıklamada, "Sasha aktif olarak siyah insanlar için ve siyah insanların çevresini saran adaletsizliklere karşı mücadele ediyordu. Aynı zamanda hem BLM üyesi hem de partinin yönetim kurulu Liderlik Komitesi üyesiydi. Sasha'nın 3 çocuğu var ve toplumumuz için çok güçlü bir ses" denildi.

TTIP, birçok kişi tarafından Britanya'nın siyah vatandaşlar tarafından yönetilen ilk siyasi partisi olarak nitelendiriliyor.