İranlı yetkiliden UAEA ile sağlanan geçici uzlaşıya dair açıklama

Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Japonya merkezli NHK televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Umarım nükleer müzakerelerde yeterli ilerlemenin kaydedilmesiyle birlikte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) müfettişlerinin denetimleri için tanınan sürenin uzatılmasına gerek kalmaz.” dedi.

Abbas Irakçi, “Tahran, gerekirse uzatma konusunu zamanı geldiğinde ele alacaktır.” ifadesini kullandı.

22 Şubat’ta UAEA ile İran arasında geçici uzlaşı sağlanmıştı. Bu kapsamda 24 Mayıs tarihine kadar UAEA'nın temel doğrulama ve izleme faaliyetleri sınırsız olarak sürecek.

Irakçi, Perşembe günü Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya gelmişti.