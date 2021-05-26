Çin’den İran Nükleer Anlaşması’na ilişkin toplantıya siyasi kararlılık çağrısı

İran Nükleer Anlaşması Ortak Komitesi tarafından anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine ilişkin düzenlenen yeni tur toplantı dün Viyana’da yapıldı. Çin’in Viyana BM Daimi Temsilcisi Wang Qun da toplantıya iştirak etti.

Wang toplantıda, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında geçici teknoloji anlaşmasının uzatılması konusunda uzlaşıya varılmasını olumlu karşıladıklarını ve bu kararın anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine ilişkin görüşmelerin hızlandırılması için elverişli bir koşul yarattığını belirtti.

Wang, İran Nükleer Anlaşması’nın yeniden hayata geçirilmesi konusunda, tarafların sorunun aciliyetinin farkına vararak, siyasi kararlılık göstermesini temenni ettiklerini kaydetti.

Çin’in anlaşmaya varılmasını ilerletmek için olumlu çabalarda bulunduğuna dikkat çeken Wang Qun, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında önceki gün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Çin’in İran’ın anlaşmayla ilgili rasyonel taleplerini desteklediğinin vurgulandığını hatırlattı.

Son görüşmelerde İran’ın rasyonel taleplerin uygun bir şekilde karşılanabilmesini arzuladıklarını ifade eden Wang Qun, Çin’in de kendi meşru hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceğinin altını çizdi. Wang, Çin’in çeşitli taraflarla birlikte görüşmelerde bir an önce anlaşmaya varılmasını ilerletmeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: CRI Türkçe