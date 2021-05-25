Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ayetullah Hamanei'den Filistin İslami direniş liderlerine mektup

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale’ye ayrı ayrı olarak gönderdiği mektupta, Filistin’i işgal edenlere karşı mücadeleyi zulme ve istikbare karşı bir ‘direniş’ olarak nitelendirerek, “Kalbimiz mücadele alanında sizinledir ve zaferinizin devamı için her zaman dua etmekteyiz” dedi.

İran, nükleer tesislerde kamera verilerini saklamaya devam edecek

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, Ek Protokol'ün gönüllü olarak uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile sağlanan geçici anlaşmaya dair yazılı bir açıklama yayınladı.

İran Meclisi’nin çıkardığı “Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması İçin Stratejik Eylem Planı” çerçevesinde Ek Protokol'ün gönüllü olarak uygulanmasının durdurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu konsey, Viyana’daki nükleer görüşmelerine paralel olarak İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında nükleer koruma önlemleri alanındaki konuların çözümüne yönelik devam eden teknik görüşmeleri göz önünde bulundurarak, 24 Mayıs’tan itibaren bir ay boyunca nükleer enerji tesislerindeki kamera verilerini saklama kararı almıştır. Böylece görüşm sürecinin ilerlemesi ve sonuca varması için gerekli fırsat sağlanmıştır."

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 251 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 5 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 78 bin 848'e vaka sayısı ise 2 milyon 843 bin 523'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 753'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 347 bin 752'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.