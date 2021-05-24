İran, nükleer tesislerde kamera verilerini saklamaya devam edecek

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, Ek Protokol'ün gönüllü olarak uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile sağlanan geçici anlaşmaya dair yazılı bir açıklama yayınladı.

İran Meclisi’nin çıkardığı “Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması İçin Stratejik Eylem Planı” çerçevesinde Ek Protokol'ün gönüllü olarak uygulanmasının durdurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu konsey, Viyana’daki nükleer görüşmelerine paralel olarak İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında nükleer koruma önlemleri alanındaki konuların çözümüne yönelik devam eden teknik görüşmeleri göz önünde bulundurarak, 24 Mayıs’tan itibaren bir ay boyunca nükleer enerji tesislerindeki kamera verilerini saklama kararı almıştır. Böylece görüşm sürecinin ilerlemesi ve sonuca varması için gerekli fırsat sağlanmıştır."

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, bugün düzenlediği basın toplantısında, İran'la 22 Şubat'ta yapılan ve 21 Mayıs'ta sona eren geçici anlaşmanın 24 Haziran'a kadar bir kez daha uzatıldığını duyurmuştu.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi ise Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda "İran'ın veri kaydetmeye en fazla 1 ay daha devam etme kararı bugün UAEA Başkanı Rafael Grossi'ye bildirildi" demişti.

