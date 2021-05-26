Uluslararsı Fecr Film Festivali bugün başlıyor

Uluslararsı Fecr Film Festivali bugün yerel saatle 19.00'da Tahran'daki Çarsu Sineması'nda İranlı yönetmen Kiyanuş Ayari'nin restore edilmiş "Ateşin Ötesinde" adlı filmin özel gösterimi ile resmen başlıyor.

Bu sene 38'incisi düzenlenecek olan festival Tahran'daki Çarsu, Azadi ve Kanun sinema salonlarında hijyen kurallarına uygun şekilde yapılacak.

Türk yönetmen Ferit Karahan'ın ödüllü filmi "Okul Tıraşı" ile Moskova Uluslararası Film Festivali’de Jüri Özel Ödülü kazanan yönetmen Erdem Tepegöz’ün "Gölgeler İçinde" adlı filmi festivalde ödül için yarışacak.

Uluslararası Fecr Film Festivali, yazar, yönetmen ve sinema yapımcısı Muhammed Mehdi Asgerpur'un sekreterliğinde 26 Mayıs-2 Haziran tarihleri ​​arasında düzenlenecek.