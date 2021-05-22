Türk filmi “Gölgeler İçinde” İran'da yarışıyor

Bu sene 38'incisi 26 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Fecr Film Festivali'nin uluslararası bölümünde yarışacak filmler belli oldu.

Festivalin "East Effects" adlı bölümünde 12 uzun metrajlı film ile 10 kısa metrajlı film yarışacak.

Moskova Uluslararası Film Festivali’de Jüri Özel Ödülü kazanan Türk yönetmen Erdem Tepegöz’ün ‘Gölgeler İçinde’ adlı filmi Fecr Film Festivali'nin yarışma bölümünde yer alacak.

Erdem Tepegöz’ün yazıp yönettiği, yapımcılığını Contact Film Works’un, ortak yapımcılığını ise TRT’nin üstlendiği film ilkel teknolojiyle yönetilen bir fabrikada işçilerden birinin sistemi sorgulamasıyla değişmeye başlayan hayatlarına odaklanıyor. Distopik bir dünyaya kuşkucu bir bakış atan bilimkurgu türündeki filmin başrolünde Numan Acar yer alırken, ona filmde Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak, Selin Kavak gibi deneyimli ve genç oyuncular eşlik ediyor.