Türkiye, Suriyelilere oy kullandırmayarak hata yaptı

Suriye'de devlet başkanlığı seçimlerinde Beşar Esad'a karşı yarışan adaylardan Mahmud Ahmed Marei euronews'e verdiği röportajda seçimlerin meşru olduğunu ve Türkiye ile Almanya dahil olmak üzere batılı ülkelerin Suriyeli göçmenlerin oy kullanmalarını engelleyerek "hata" yaptığını ifade etti.

Seçimlerde Beşar Esad'a karşı gerçekten bir şansı olduğunu düşünen aday, "Suriye Devlet Başkanlığı seçimlerine muhalefetteki Demokratik Cephe adına ve hem iç hem de dış ulusal muhalefeti temsilen katıldığını" söyledi.

"Esad ile bu seçimlerde rekabet içindeyim" diyen Marei, "Düşünce suçu mahkumlarının, hapiste ve tutuklu olanların serbest bırakılması konusunda çok net bir seçim programı yürütüyorum. Programımda katılımcılık esasını güden ulusal birlik hükümeti oluşturulması projesi var. Ayrıca Suriye devletinin yanı sıra hem ülke içi hem de ülke dışı muhalefetin katılacağı, Şam'da gerçekleştirilecek, sadece Suriyelilerin katılacağı ulusal çapta bir konferans hazırlığı da var" diyerek seçim programının detaylarını paylaştı.

Mevcut Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, düzenlenen seçimleri oyların yüzde 95'ini alarak kazandı. Suriye Halk Meclisi Başkanı Sabbağ, 14 milyon Suriye vatandaşının sandık başına gittiğini ifade etti.