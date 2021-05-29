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29 May 2021 21:06

Afganistan'da servise bombalı saldırı: 4 ölü

Afganistan'da servise bombalı saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde öğretim üyelerini ve öğrencileri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, Pervan'ın Çarikar şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, El Biruni Üniversitesi öğretim üyelerini ve öğrencilerini taşıyan servisin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Aryen, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, aralarında söz konusu üniversitenin rektörünün de bulunduğu 11 kişinin yaralandığını ifade etti.

Öte yandan Pervan Hastanesinden yapılan açıklamada, yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Mart ayında da ülkenin kuzeyindeki Baglan vilayetinde üniversite öğretim üyelerini ve öğrencileri taşıyan servise düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

TRT Haber

News Code 1894725
https://tr.mehrnews.com/news/1894725/

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