Şi Cinping'den Beşar Esad'a kutlama mesajı

Şi Cinping mesajında Çin ve Suriye’nin geleneksel dostluğa sahip olduğunu vurgulayarak, Suriye’yle ikili ilişkilere büyük önem verdiğini kaydetti.

Bu yılın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 65’inci yıldönümü olduğunu hatırlatan Şi Cinping, yıldönümünden doğan fırsatlardan faydalanarak ikili ilişkilerde daha çok meyve elde edilmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

Suriye’nin ulusal egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korumasına kararlılıkla destek sağlayacaklarını belirten Şi Cinping, Çin’in COVID-19 salgınıyla mücadele, ekonomik kalkınma ve halkın yaşam koşullarının düzeltilmesi konularında Suriye’ye yardıma hazır olduğunu, böylece Çin-Suriye dostluğunu yeni düzeye taşıyacaklarını kaydetti.

Mevcut Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 26 Mayıs'ta düzenlenen seçimde oyların yüzde 95'ini alarak kazanmıştı. Suriye Halk Meclisi Başkanı Sabbağ, 14 milyon Suriye vatandaşının sandık başına gittiğini ifade etmişti.

Kaynak: CRI Türkçe