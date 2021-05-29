Ruhani'den yeniden devlet başkanı seçilen Esad'a tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye’deki devlet başkanlığı seçimlerindeki zaferi nedeniyle Beşar Esad’ı tebrik etti.

Hasan Ruhani'nin Suriye liderine hitaben yazdığı mesajda, "Suriye’de seçimlerin başarılı olarak düzenlenmesi ve yeniden devlet başkanlığa seçilmeniz nedeniyle tebrik ediyorum.

Suriye halkı, yoğun katılım ve kararlı seçimi ile Suriye'nin kaderini ve refahını belirlemede önemli bir adım attı.

Suriye'nin siyasi hayatının yeni döneminde, iki dost ve kardeş ülke arasındaki işbirliğinin büyük bir ivme kazanacağından eminim." ifadelerine yer verildi.

Mevcut Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, düzenlenen seçimleri oyların yüzde 95'ini alarak kazanmıştı. Suriye Halk Meclisi Başkanı Sabbağ, 14 milyon Suriye vatandaşının sandık başına gittiğini ifade etmişti.