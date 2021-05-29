İran Meclisi Başkanı'ndan Suriye'ye tebrik mesajı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Suriye Halk Meclisi Başkanı Hamud Sebağ’a gönderdiği tebrik mesajında Suriye lideri Beşar Esad’ın seçim zaferini kutladı.

Galibaf mesajında, "Yabancı müdahalelere rağmen halkın geniş katılımıyla düzenlenen bu seçim Suriye halkı için büyük bir başarıdır ve aydınlık bir geleceğin müjdecisidir." dedi.

İki ülke arasında dostane ilişkilerinin önemine vurgu yapan Galiba, İslami Şura Meclisi'nin ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişmesine destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Mevcut Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, düzenlenen seçimleri oyların yüzde 95'ini alarak kazanmıştı. Suriye Halk Meclisi Başkanı Sabbağ, 14 milyon Suriye vatandaşının sandık başına gittiğini ifade etmişti.