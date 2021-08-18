Reisi, Çinli mevkidaşı Şi ile telefonda görüştü

CRI Türkçe'ye göre Şi, Çin’in salgınla mücadeledeki işbirliğini güçlendirerek Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerini istikrarlı bir şekilde ilerleteceğini kaydetti.

Çin’in İran’ın egemenliği savunması ve dış müdahaleye karşı çıkmasına kararlılıkla destek vereceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Şi, Çin-İran kapsamlı işbirliği planının iki ülke arasındaki karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin derinleştirilmesine geniş perspektif kattığını kaydettti.

Şi, Çin’in İran’ın nükleer sorunuyla ilgili kapsamlı anlaşma konusundaki rayonel talebini desteklediğini de sözlerine ekledi.

Raisi, Tayvan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong gibi konularda Çin’in tutumunu destekleyerek az sayıdaki ülkenin virüsün kökeniyle ilgili araştırmaları bahane ederek Çin’e baskı yapmasına kararlılıkla karşı çıktıklarını vurguladı.

Şi, Irak Cumhurbaşkan Berhem Salih’le yaptığı telefon görüşmesinde, Irak’ın salgınla mücadelesine destek vererek iki ülkenin enerji, elektrik ve ulaşım gibi alanlardaki işbirliğini derinleştirerek Çin-İran stratejik ortaklık ilişkilerini ilerleteceklerini kaydetti.

Çin’in Irak’ın terörle mücadelesini ve ulusal güvenliği koruma çabalarını desteklediğini vurgulayan Şi, Irak dahil dostça ülkelerle birlikte barış ve kalkınmayı ilerleteceklerini belirtti.

Berhem, Çin’le salgınla mücadele işbirliğini sürdürerek ikili ticaret ve yatırım işbirliğini genişletteceklerini, ayrıca terörle mücadele konusunda işbirliği geliştireceklerini sözlerine ekledi.