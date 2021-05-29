Hizbullah'tan Suriye liderine seçim tebriği

Lübnan Hizbullah Hareketi yayınladığı bir bildiride, Suriye’deki devlet başkanlığı seçimlerindeki zaferi nedeniyle Beşar Esad’ı tebrik etti.

Hizbullah tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Defalarca fedakarlık ve sağlam duruşlar sergileyen Suriye halkı, bir kez daha sandık başına giderek, ulusal birliğe tam bağlılıklarını ve mezhepçilikle bölünmeye karşı olduklarını kanıtladı.

Suriye halkı bir kez daha ülkenin çağdaş tarihi boyunca Filistin davasına tam olarak bağlı kalmak, işgalcilik ve saldırganlıkla mücadele etmek, ihanet ve terörizme karşı çıkmak için yaptığı siyasi alternatifine bağlılığını vurguladı.

Önümüzdeki yıllarda, Suriye'nin Arap dünyasında ve uluslararası alanda doğal ve öncü rol oynaması, Suriye halkının refah için tüm taleplerinin gerçekleşmesi ve bu ülkenin yeniden imarı ve mültecilerin geri dönmesi için yapılan tüm çabaların sonuca varmasını temenni ediyoruz.”

Mevcut Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, düzenlenen seçimleri oyların yüzde 95'ini alarak kazanmıştı. Suriye Halk Meclisi Başkanı Sabbağ, 14 milyon Suriye vatandaşının sandık başına gittiğini ifade etmişti.