  1. İran
1 Haz 2021 13:31

İran Enerji Bakan Yardımcısı:

Azerbaycan ile benzersiz bir işbirliği içindeyiz

Azerbaycan ile benzersiz bir işbirliği içindeyiz

Enerji Bakan Yardımcısı Kasım Tağızade Hamesi, İran'ın Azerbaycan ile benzersiz bir işbirliği içinde olduğunu söyledi.

İran Enerji Bakan Yardımcısı Kasım Tağızade Hamesi, dün İranlı ve Azerbaycanlı yetkililerin katılımıyla gerçekleşen Aras ve Mil-Muğan barajlarının ortak kullanımının 50. yıldönümü törenini değerlendirdi.

Öğrenci Haber Ajansı’na (ISNA) açıklama yapan Tağızade Hamesi, İran'ın Azerbaycan ile benzersiz bir işbirliği içinde olduğunu belirterek, "Aras Barajı'nın su ve enerji kaynaklarının 50 yıldır İran ve Azerbaycan arasında ortaklaşa kullanımı Batı Asya’da işbirliği konusunda görülen benzersiz örneklerden biridir. Aras Nehri'nin komşu ülkelerle bir dostluk nehri olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Tağızade Hamesi,  Aras ve Mil-Muğan barajlarının ortak kullanımının 50. yıldönümü töreni kutlanırken İran'ın Hüdaaferin ilçesinde "Gerdiyan" ile "Kız Kalesi" barajının törenle hizmete açıldığını aktardı.

News Code 1894785
https://tr.mehrnews.com/news/1894785/

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