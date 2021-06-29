Heniyye ile Nasrullah Beyrut'ta bir araya geldi

Al Manar TV'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan'daki temasları çerçevesinde Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile bir araya geldi.

Filistin direniş grupları ile Siyonist güçleri arasındaki son savaşın ele alındığı görüşmede nihai zafere ulaşmak için Filistin direnişinin güçlendirilmesi konusu konuşuldu.

Bu görüşmede Hizbullah ile Hamas arasındaki ilişkilerin derinliğine dikkati çeken Heniyye ve Nasrullah, Hizbullah ile Hamas'ın Direniş Ekseni ile kader belirleyici savaşlardaki önemli konumuna vurgu yaptı.

Pazar günü Beyrut'ta gelen İsmail Heniyye başkanlığındaki Hamas heyeti Lübnanlı makamlarla temaslarını sürdürüyor.