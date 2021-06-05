Biden, Putin ile görüşmesinde İran'ı gündeme getirecek

Sputnik'e göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Rusya ve Orta Asya İşleri Direktörü Eric Green, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 16 Haziran'da gerçekleşecek görüşmeyle ilgili olarak bir açıklamada bulundu.

Green, Cenevre'de yapılması beklenen Biden-Putin görüşmesinde iki ülke arasındaki diplomat krizinin yanı sıra Belarus, Ukrayna, İran, Kuzey Kore, Suriye, Afganistan, havacılık güvenliği, silahsızlanma konusu ve iklim değişikliğiyle mücadelenin gündemde yer alacağını duyurdu.

Cenevre'deki buluşma, Biden'ın ABD Başkanı olarak göreve başladıktan sonra Putin'le yapacağı ilk görüşme olacak.

Biden, Başkan olarak ilk yurt dışı seyahatini Putin'le buluşması öncesinde 11-13 Haziran tarihlerinde G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'ye gerçekleştirecek.

Joe Biden, 14 Haziran'da da NATO zirvesine katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçecek. Biden'ın NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşmesi bekleniyor.