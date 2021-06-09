Siyonist İsrail'in Fas'taki diplomatik misyon şefi protesto edildi

"Normalleşmeye Karşı Filistin'e Destek" platformu aktivistleri, Siyonist İsrail'in Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarına tepki olarak David Govrin'in ziyaret ettiği yerlerde temizlik yapıp fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Protestoculardan Tayyip Midmad, Muhammed el-Caferi ve Ebu eş-Şita, başkent Rabat'ta bulunan tarihi Hassan Camisi'ni ziyaret eden Govrin'in bulunduğu yerlerde temizlik yaptı.

Govrin'in Fez kentindeki Karaviyyin Camisi'ni ziyareti sonrasında ise Ahmed el-Bilmadiye ve Yusuf el-Arusi, caminin avlusunda temizlik yaparak İsrail'i protesto etti.

Sosyal medyada Siyonist İsrail'e tepki gösteren Faslılar, Facebook ve Twitter'da "Siyonist temsilciyi sınır dışı edin" etiketiyle paylaşımlar yapıyor.

Fas-İsrail rejimi ilişkilerinde normalleşme

Fas ile İsrail rejimi 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: AA