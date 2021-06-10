Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif'ten BM'de oy kullanma hakkı için Guterres'e mektup

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran’ın Birleşmiş Milletler’deki (BM) oy hakkının iptal edilmesi ile ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi.

Zarif, ABD’nin uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle ödeme yapılmadığını belirterek, İran’ın oy hakkının iptal edilmesinin kabul edilmez olduğunu söyledi.

Zarif’in kaleme aldığı mektupta, “Sizin ve aslında tüm dünyanın bildiği üzere, İran halkı, Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilme kararının ardından (ve bugüne kadar halefi tarafından pazarlık aracı olarak kullanılan) en eşi benzeri görülmemiş ekonomik savaşa (aslında ekonomik terörizm) maruz kalmıştır." denildi.

İran halkının BM’de oy kullanma hakkından mahrum bırakılarak cezalandırılmasını “mantıksız ve yanlış” olarak nitelendiren Zarif’in mektubunda, “İran halkı, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesinin baskısı sonucu (bırakın BM borcunu ödemeyi) tıbbi ilaç ve gıda satın almak için para ve mali kaynaklarını aktarmaya zorlanyor. Ne yazık ki BM Sekreterliği son 3 yılda bu insanlık suça karşı kayıtsız kalmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden birinin, başka bir devletin yasadışı ve tek taraflı eylemlerinden kaynaklanan, kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle haklarından mahrum bırakıldığından duyduğu üzüntüyü dile getiren Zarif, "BM Antlaşması, Genel Kurul'a ödeme yapmayan üyenin kontrolü dışındaki koşullardan kaynaklanıp kaynaklanmadığına karar verme yetkisi verir; bu durumda üye ülke yine de oy kullanabilecektir. Buna göre, İran İslam Cumhuriyeti, oy hakkının askıya alınmasını reddediyor." dedi.

Zarif, İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'e karşı mali yükümlülüklerini yerine getirme konusunda sadık olduğunu ifade ederek, "İran yönetimi ABD'nin dayattığı tek taraflı ve illegal yaptırımlar kaldığı takdirde Birleşmiş Milletlere ve diğer uluslararası kuruluşlara olan borçlarını ödemek için elinden geleni yapacaktır." diye konuştu.

İran bölgede barış ve istikrar arayışında

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Jean Arnault ile dün yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Zarif, barış sürecinin herhangi bir dış baskı olmaksızın tüm Afganlar ve Yemenlilere ait olması gerektiğini belirtti.

Bakan Zarif, BM Genel Sekreteri'nin Yemen ve Afganistan elçisi ile Tahran'da yaptığı görüşmelerin verimli ve faydalı olduğunu belirterek, İran'ın bölgede her zaman barış ve istikrar arayışında olduğunu bildirdi.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 157 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 598 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 81 bin 519'a vaka sayısı ise 2 milyon 990 bin 714'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 584'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 590 bin 682'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.