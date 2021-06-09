İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 157 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 598 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 81 bin 519'a vaka sayısı ise 2 milyon 990 bin 714'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 584'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 590 bin 682'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.