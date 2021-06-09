İran Yol ve Şehircilik Bakanı Bakü'de

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami dün gece üst düzey bir heyetin eşliğinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

Bakü’de basın mensuplarına açıklama yapan İslami, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ziyareti hakkında, “Bu ziyaretten amacım transit ilişkilerşini geliştirmek için ulaşım altyapısını yakından incelemekti.” dedi.

İslami, “Bunun yanı sıra İran Dışişleri Bakanı'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile yaptığı son görüşmede ulaşım koridorunun bir kısmının İran topraklarından geçmesi ile ilgili önerisini takip etmek için Azerbaycan heyeti ile birlikte Aras Nehri boyunca uzanan yaklaşık 80 km'lik güzergahı ziyaret ettik” ifadelerinde bulundu.