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12 Haz 2021 15:16

Reuters:

Karadeniz doğalgaz verileri ABD’li şirketlerle paylaşıldı

Karadeniz doğalgaz verileri ABD’li şirketlerle paylaşıldı

Reuters'a konuşan bir yetkili, Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz kaynağı ile ilgili verileri ABD'li enerji devleri Chevron ve Exxon Mobil ile paylaştığını belirtti.

Ankara, daha önce geçen sene bulunan gaz yatağını kendisinin geliştireceğini söylemişti. ABD'li şirketlerle gazın çıkarılması için yapılacak olası bir iş birliği bu durumu değiştirecek. Türkiye'nin Akdeniz'deki keşif çalışmaları Avrupa Birliği ve ABD ile gerilimi tırmandırmıştı. Reuters, Rusya'nın da Karadeniz'in çeşitli bölgelerinde hak iddia ettiğine dikkat çekti.

İsmi paylaşılmayan yetkili, hükümetin daha önce yabancı şirketlerle iş birliği yapmaya karşı mesafeli bir duruşu olduğuna dikkat çekerken, "Ancak şimdi Exxon Mobil ve Chevron, Türk Petrolleri ile görüştü ve şirketlerle veri paylaşıldı" dedi.

Yetkili, "İki şirket teknik verileri inceledi ve bu sahaya daha çok vakit ayırmaya karar verdi" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmadı.

Britanya merkezli ajans, gazın ticari kullanım için çıkarılabilmesi durumunda Türkiye'nin Rusya, İran ve Azerbaycan'a enerji konusundaki bağlılığını değiştirebileceğini ifade etti.

Kaynak: T24

News Code 1894979
https://tr.mehrnews.com/news/1894979/

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