Macron ile Biden'dan G7 görüşmesi

Th Hill'de yer alan habere göre, Biden'la birlikte basına açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Biden'ın liderliğinden ve müttefiklerin Koronavirüs pandemisi ve iklim krizi gibi küresel sorunlarla mücadelesinde iş birliğine olan istekliliğinden bahsetti.

Macron, "Tüm bu meselelerde ihtiyacımız olan iş birliği. Bence ABD'nin Başkanı'nın bu kulübün bir parçası olması ve iş birliğine istekli olması çok güzel" dedi.

Biden'ın Macron'a yanıtı "Daha önce söylemiştim, ABD geri döndü. NATO'nun uyumu üzerine çok güçlü hilerim var ve Avrupa Birliği'nin inanılmaz derecede güçlü ve canlı bir kurum olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bir muhabirin, "Biden, müttefikleri ABD'nin geri döndüğüne ikna etti mi?" sorusuna Macron "Kesinlikle" yanıtını verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve Macron'un fikir ayrılıkları sık sık gündeme geliyordu. İki lider en son 2019 yılında NATO'nun gittiği nokta konusunda fikir ayrılığı yaşamıştı.

Kaynak: T24