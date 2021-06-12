Nükleer anlaşma müzakerelerini sürdüreceğiz

İran'da 13. cumhurbaşkanlığı seçimi adayı Alirıza Zakani, dün akşam konuk olduğu Press TV kanalında, Viyana’da yürütülen İran nükleer anlaşması müzakereleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Seçimi kazandığı takdirde nükleer müzakereleri sürdüreceklerini belirten Zakani, “Biz haklı taleplermizi göz önünde bulundurarak görüşmeleri devam ettireceğiz. Avrupa tarafı da üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor.

Amerika konusu farklıdır. ABD’nin hangi şartla nükleer anlaşmaya geri dönmesi önemli. İran'ın ABD'nin anlaşmaya geri dönme şartı tüm yaptırımların kaldırılması ve yasal güvencelerin sağlanması ve bunların doğrulanmasıdır. Eğer bunlar gerçekleşirse, ABD geri dönüp anlaşmayı takip edebilir.

Ayrıca, müzakereler sadece nükleer meseleler ve İran nükleer anlaşması ile ilgilidir ve savunma, bölge veya başka konuları kapsamamalı. Avruap, ABD ve bizdeki durum apaçık ortada. İran tarafında belirsizlik söz konusu değil." ifadelerini kullandu.

İran'da 13'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran'da yapılacak.



