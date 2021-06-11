Nükleer anlaşmanın tekrar uygulanması için ortak çabalar artırılmalı

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, tüm dünya ülkelerine işbirliğine dayalı, kapsamlı ve sürdürülebilir yeni güvenlik konsepti doğrultusunda küresel silahsızlanma sürecini ilerletme çağrısında bulundu.

Wang Yi bugün Cenevre’de video konferans yoluyla düzenlenen küresel silahsızlanma konferansına katılarak burada bir konuşma yaptı.

Bakan Wang, dünya ülkelerine çok taraflılık anlayışına göre hareket edip işbirliğine dayalı, kapsamlı ve sürdürülebilir yeni güvenlik konsepti doğrultusunda küresel silahsızlanmayı ve kitle imha silahlarının yayılmasını önleme sürecini etkin şekilde ilerletme çağrısı yaptı.

Çin’in bu husustaki dört maddelik önerisini sıralayan Wang Yi, öncelikle küresel stratejik istikrarı korumak için tüm dünya ülkelerinin işbirliğiyle barışı sağlaması ve güvenliği koruması gerektiğini söyledi. İkinci olarak küresel silahsızlanma anlaşmalarına göre hareket edilmesi gerektiğini belirten Wang Yi, kitle imha silahlarının yayılmasını önlemeye ilişkin sorunların müzakere yoluyla çözülmesi ve güvenlik yönetişiminin iyileştirilmesi önerisinde bulundu.

Wang Yi, “Çin, bir avuç ülkenin küresel stratejik istikrara zarar veren bölgesel ve küresel füze savunma sistemi geliştirmesine ve konuşlandırmasına kararlılıkla karşı çıkmaktadır. Her şeyden önce nükleer silahlara sahip 5 ülkenin nükleer silah kullanmama sözleşmesine imza atmaları gerekir. Kimyasal Silahların Yasaklanması Anlaşması ve Biyolojik Silahların Yasaklanması Anlaşması’na da bağlı kalınmalıdır.” dedi.

ABD ve İran’ın nükleer anlaşmanın tekrar uygulanması için ortak çaba harcamalarının önemine de dikkat çeken Wang Yi, Ortadoğu’da kitle imha silahlarından arındırılmış bölge kurulmasını ve Kore Yarımadası’nın nükleer silahsızlanmasını desteklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: CRI Türkçe