Türkiye takımında iki isim sakatlandı

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Umut Meraş ve Çağlar Söyüncü, tedbir amaçlı idman yer almadı.

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile mücadele verecek olan Milliler, çalışmalarını sürdürdü.

Neftçi Bakü Stadı'da yapılan antrenmanda, İtalya maçı sonrasında sol arka alt adalesinde sertleşme oluşan Umut Meraş ile birlikte Çağlar Söyüncü tedbir amaçlı yer almadı.

İki futbolcu da salonda çalışırken Galler karşılaşmasında oynamalarına engel bir durum bulunmadığı öğrenildi.

Antrenman

Şenol Güneş, antrenman öncesinde oyuncuların saha ortasında toplayarak bir süre konuştu.

Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular, çift kale el topu oynadılar. Oldukça neşeli geçen bu bölümün ardından, ikişerli gruplara ayrılan oyuncular el ele tutuşarak, minyatür kalelere gol çalışması gerçekleştirdiler. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Galler maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

A Milli Takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Türkiye ile Galler 16 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haber7