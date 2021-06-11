İran, FIVB Milletler Ligi'nde Almanya ile karşılaştı

İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Milletler Ligi'nde İran Milli Erkek Voleybol Takımı 9. maçında Almanya'ya 3-2 mağlup oldu.
İran takımı, 15 Haziran Salı günü Avustralya ile karşılaşacak.
İran saati ile 14.30'da oynanacak maç IRIB TV3 kanalından canlı olarak yanınlanacak.
FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı.
İşte FIVB Milletler Ligi'nde yer alan İran Milli Voleybol Takımı’nın maç sonuçları:
İran-Japonya 0-3
İran-Rusya 1-3
İran-Hollanda 3-0
İran-Kanada 3-1
İran-İtalya 3-1
İran-Bulgaristan 3-0
İran-ABD 3-0
İran-Sırbistan 2-3
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