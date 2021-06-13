Danimarka'da futbolcular oynamak istememiş!

Cumhuriyet'e göre, Eriksen'in sahada yaşam mücadelesi vermesi, Danimarka'yı derinden etkiledi.

Eriksen'in rahatsızlığı sonrası kaptan Simon Kjaer'in başını çektiği bir grup futbolcunun maçı hemen oynamak istemediği ortaya çıktı.

Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, "Eriksen’in bilincinin yerinde ve iyi olduğunu duyana kadar hiçbir şey yapmamaya karar verdik ve maç ile ilgili bir adım atmadık. UEFA’dan bu gece maç oynamak için bir baskı olmadı ama iki seçeneğimiz vardı, yarın da oynayabilirdik. Böyle duygularla maç oynamanın zor olduğu açık ama sahaya çıkıp mücadele etmeleri inanılmaz. Simon Kjaer, devam etme konusunda çok emin değildi, çok etkilenmişti ama sonunda sahaya çıktı, fazla da devam edemedi" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu

Dün EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka - Finlandiya maçında korku dolu anlar yaşandı. Karşılaşmanın 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen, kendini taç çizgisinin yanında bir anda yere bıraktı.

Yerde hareketsiz kalan Eriksen için sağlık görevlileri müdahale için oyun alanına geldi. Yıldız futbolcuya kalp masajı yapıldı.

Eriksen sedye ile hastaneye götürüldü. Tribünler oyuncuya alkışlarla destek olurken takım arkadaşları Eriksen'in yanı başından ayrılmadı ve onunla birlikte sahadan ayrıldı.



