İran milleti oylarıyla ülkenin kaderini belirleyecek

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri münesebetiyle bugün akşam saatlerinde bir konuşma yaptı.

Ayetullah Hamanei'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- Kesinlikle ekonomi, güvenlik ve sağlık da dahil olmak üzere tüm alanlarda ülkenin belirli bir zamandaki kaderi, İran milletinin Cuma günü kullandığı oylara bağlıdır. Diğer bir deyişle İran halkı oylarıyla ülkenin kaderini belirleyecek.

- Halkın işi, katılım ilkesi, katılım türü ve tercihi olacaktır. Bu alanda en iyisini yapabilmemizi temenni ediyorum.

- İslam Cumhuriyeti'ne karşı çıkan dünyadaki tüm şer güç merkezleri seçimlere de karşı çıkıyor. Onlar bütün bu seçimlerde tüm siyasi ve medya araçlarını kullanıp halkı zihinsel olarak hedef almaya çalışıyor.

- ABD ve İngiltere medya kuruluşları, halkın Cuma günü yapılacak olan seçimlere katılımını düşük göstermek ve bu seçimleri sorgulayabilmek için ellerinden geleni yapıyor.

- Onların amacı seçimlerin yapılmasını engellemek ve halkı devletten uzaklaştırmaktır. Tabii ki halk onları dinlemedi. Bazı gruplar aynı sözleri tekrarlıyor, bizim onlarla işimiz yok. Halkımız düşmana karşı hareket ettiğini gösterdi. Bu seçimlere de katılacaklardır.

- İslam ve İran düşmanları halkın seçimlere katılmasına karşıdır. İyilik peşinde koşan herkes, seçimlere katılmanın iyi bir iş olduğunu bilmelidir.

- Seçimler halkın meydanda hazır olduğunu gösteriyor. Yani İslam Cumhuriyeti düzeni halkın desteğine sahiptir. Hiçbir güç aracı halkın varlığı kadar güçlendirici değildir. Askeri, siyasi ve ekonomik araçlar güçlendiricidir, ancak hiçbirisi halkın varlığı kadar önemli değildir.

- Halkın moralini bozmak için gazetelerde ve sosyal medyada safsata yapanlar aslında düzeni zayıflatmaya çalışıyorlar. Düşmanlar da aynısını yapmak istiyor. Onlar halkın katılımı düşük olursa ülkeyi zayıflatarak güvensizlik ve terör eylemleri yapabileceklerini düşünüyorlar. Eğer seçimlere katılım düşük olursa düşmanın baskıları artacaktır.

- Bazıları yanlış analizlerle halkı hayal kırıklığına uğratmak istiyor. Zaten düşmanın böyle bir şey yapması bekleniyor; ancak içeride bazıları karamsarlık ve zayıf analizlerle halkı hayal kırıklığına uğratan şeyler söylüyor. Bu yanlıştır.

- Bazı ülkeler oy sandığı ile meyve kasası arasındaki farkı bilmiyorlar, ama bizim seçimlerimizin demokratik olmadığını söylüyorlar.

- İran milleti iradeli bir millettir. Güçlü bir ülkeyiz ve çok fazla kabiliyetimiz var. İran milleti ne zaman irade ettiyse büyük işler yapmıştır.

- Gençlerimiz bize aşı vermeleri için yabancı cimri elleri beklemediler. Yetkililer, aşıyı küresel bir merkezden aldıklarını ancak aşıyı vermediklerini söylediler. Gençlerimiz yerli aşıyı üretmeye başladı ve dünyada aşıyı üretebilen 5-6 ülkeden biri olduk. Ayrıca iyi bir altyapıya sahipler ve 50 ila 60 milyon aşı üretebilirler.

- Birkaç yıl önce radyofarmasötiklerimiz için yüzde 20 oranında zengileştirilmiş uranyuma ihtiyaç duyduk ve yabancı ülkeler bize vaat vermeye devam etti. Ancak gençlerimiz birkaç ayda bunu yapmayı başardı. Şimdi de neden siz yüzde 20 uranyum ürettiniz diye bağırıyorlar. Halbuki biz artık yüzde 60 üretmekteyiz.

- Savunma alanında da aynı şekilde. Bize savunma araçları satmadılar. Ama gençlerimiz bunu daha iyi ve daha etkili bir şekilde üretti. Bu iradeli milletti hayal kırıklığına uğratmak doğru değil. Gereksiz analizler yapıp umutsuzluk yaratanlar yanılıyorlar.