Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'da cumhurbaşkanı adayı Mehralizade seçimlerden çekildi



İran'da 18 Haziran Cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan Muhsin Mihralizade, seçim yarışından çekildiğini duyurdu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mihralizade, 18 Haziran Cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğine dair mektubunu İçişleri Bakanlığına sundu.

İran'ın ekonomik büyümesi ABD'yi Viyana görüşmelerine getirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ruhani, İran'da 18 Haziran Cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, “Seçimler bizim için her zaman önemli ve hayati olmuştur. Sandığa küsmekle sorunlar çözülemez. Cumhuriyet, İslam Devrimi’nin kazanımlarından biridir ve hepimiz ona saygı göstermeliyiz." dedi.

Seçimlerin önemine değinen Ruhani, "Şimdiki durumda sandığa gitmek gücümüzü artırır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te sağlanan nükleer anlaşmayı "İran milletinin yaptığı çok büyük bir iş" olarak nitelendirdi.

Ruhani, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın döneminde İran’a karşı uygulanan yaptırımları eleştirerek, “Trump’ın yaptırımları ve cinayetleri olmasaydı, diğer ülkelerden en az 50-60 milyar dolar kredi alabilirdik. Ülkemize yatırım yapılırdı, fakat hepsi kesildi." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Bu günlerde yapılan seçim kapmanyaları sürecinde kimse İran milletinin ekonomik yaptırımlar döneminde nasıl nefes aldığından bahsetmedi. İnsanlarımız çok acı çekti ama dimdik ayakta durabildi ve bu direniş karşı tarafın (ABD) Viyana'da bizimle müzakere etmesine sebep oldu."

İran ekonomisinin 1399 yılında ( Şemsi Takvim) yaptırımlar ve koronavirüs salgınına rağmen yüzde 3,6’lık büyüme kaydettiğini aktaran Ruhani, “Bu rakam İran halkının elde ettiği başarılardan biridir. Altyapı faaliyetlerinde ve benzin ihracatındaki büyük artış ABD'nin Viyana’daki nükleer görüşmelerine katılmasına neden oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı Zakani, Reisi lehine seçimden çekildi

İran'da 18 Haziran Cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan Alirıza Zakani, Devrim Cephesi'nde yer alan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi lehine seçim yarışından çekildiğini duyurdu.

Zakani, bugün Tahran'daki İmamzade Ali Ekber Türbesi'nde yaptığı açıklamada, "Sandıkta Seyyid İbrahim Reisi'ye oy vereceğim. Halkın Ayetullah Reisi'ye gösterdiği büyük ilgi nedeniyle onun daha uygun olduğuna inanıyorum. Umarım onun seçilmesiyle ülkede köklü reformlar yapılır." dedi.

Diğer cumhurbaşkanı adayı Muhsin Mihralizade de bu sabah seçim yarışından çekildiğini duyurmuştu.

İran'da halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere 18 Haziran Cuma günü sandık başına gidecek.

İran milleti oylarıyla ülkenin kaderini belirleyecek



İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri münesebetiyle bugün akşam saatlerinde bir konuşma yaptı.

Ayetullah Hamanei'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- Kesinlikle ekonomi, güvenlik ve sağlık da dahil olmak üzere tüm alanlarda ülkenin belirli bir zamandaki kaderi, İran milletinin Cuma günü kullandığı oylara bağlıdır. Diğer bir deyişle İran halkı oylarıyla ülkenin kaderini belirleyecek.

- Halkın işi, katılım ilkesi, katılım türü ve tercihi olacaktır. Bu alanda en iyisini yapabilmemizi temenni ediyorum.

- İslam Cumhuriyeti'ne karşı çıkan dünyadaki tüm şer güç merkezleri seçimlere de karşı çıkıyor. Onlar bütün bu seçimlerde tüm siyasi ve medya araçlarını kullanıp halkı zihinsel olarak hedef almaya çalışıyor.

- ABD ve İngiltere medya kuruluşları, halkın Cuma günü yapılacak olan seçimlere katılımını düşük göstermek ve bu seçimleri sorgulayabilmek için ellerinden geleni yapıyor.

- Onların amacı seçimlerin yapılmasını engellemek ve halkı devletten uzaklaştırmaktır. Tabii ki halk onları dinlemedi. Bazı gruplar aynı sözleri tekrarlıyor, bizim onlarla işimiz yok. Halkımız düşmana karşı hareket ettiğini gösterdi. Bu seçimlere de katılacaklardır.

- İslam ve İran düşmanları halkın seçimlere katılmasına karşıdır. İyilik peşinde koşan herkes, seçimlere katılmanın iyi bir iş olduğunu bilmelidir.

- Seçimler halkın meydanda hazır olduğunu gösteriyor. Yani İslam Cumhuriyeti düzeni halkın desteğine sahiptir. Hiçbir güç aracı halkın varlığı kadar güçlendirici değildir. Askeri, siyasi ve ekonomik araçlar güçlendiricidir, ancak hiçbirisi halkın varlığı kadar önemli değildir.

- Halkın moralini bozmak için gazetelerde ve sosyal medyada safsata yapanlar aslında düzeni zayıflatmaya çalışıyorlar. Düşmanlar da aynısını yapmak istiyor. Onlar halkın katılımı düşük olursa ülkeyi zayıflatarak güvensizlik ve terör eylemleri yapabileceklerini düşünüyorlar. Eğer seçimlere katılım düşük olursa düşmanın baskıları artacaktır.

- Bazıları yanlış analizlerle halkı hayal kırıklığına uğratmak istiyor. Zaten düşmanın böyle bir şey yapması bekleniyor; ancak içeride bazıları karamsarlık ve zayıf analizlerle halkı hayal kırıklığına uğratan şeyler söylüyor. Bu yanlıştır.

- Bazı ülkeler oy sandığı ile meyve kasası arasındaki farkı bilmiyorlar, ama bizim seçimlerimizin demokratik olmadığını söylüyorlar.

- İran milleti iradeli bir millettir. Güçlü bir ülkeyiz ve çok fazla kabiliyetimiz var. İran milleti ne zaman irade ettiyse büyük işler yapmıştır.

- Gençlerimiz bize aşı vermeleri için yabancı cimri elleri beklemediler. Yetkililer, aşıyı küresel bir merkezden aldıklarını ancak aşıyı vermediklerini söylediler. Gençlerimiz yerli aşıyı üretmeye başladı ve dünyada aşıyı üretebilen 5-6 ülkeden biri olduk. Ayrıca iyi bir altyapıya sahipler ve 50 ila 60 milyon aşı üretebilirler.

- Birkaç yıl önce radyofarmasötiklerimiz için yüzde 20 oranında zengileştirilmiş uranyuma ihtiyaç duyduk ve yabancı ülkeler bize vaat vermeye devam etti. Ancak gençlerimiz birkaç ayda bunu yapmayı başardı. Şimdi de neden siz yüzde 20 uranyum ürettiniz diye bağırıyorlar. Halbuki biz artık yüzde 60 üretmekteyiz.

- Savunma alanında da aynı şekilde. Bize savunma araçları satmadılar. Ama gençlerimiz bunu daha iyi ve daha etkili bir şekilde üretti. Bu iradeli milletti hayal kırıklığına uğratmak doğru değil. Gereksiz analizler yapıp umutsuzluk yaratanlar yanılıyorlar.

Cumhurbaşkanı adayı Celili, seçimlerden çekildi

İran cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan Said Celili, Devrim Cephesi'nde yer alan Seyyid İbrahim Reisi'nin gördüğü yoğun ilgi üzerine onu desteklemeye karar verdiğini söyledi.

Celili, 18 Haziran Cuma günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini ifade etti.

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım sürerken muhafazakar aday Alirıza Zakanı ve reformist aday Muhsin Mihralizade de seçim yarışından çekildiğini duyurmuştu.

Böylece yarışta reformist aday eski İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti'nin yanı sıra, muhafazakar adaylar; Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ve Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi kaldı.