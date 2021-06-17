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17 Haz 2021 12:58

Ayetullah Hamanei'nin nerede oy kullanacağı belli oldu

Ayetullah Hamanei'nin nerede oy kullanacağı belli oldu

İran'da yarın Cuma günü gerçekleştirilecek 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi'nde oy kullanacak.

İran'da yarın Cuma günü gerçekleştirilecek 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi'nde oy kullanacak.

Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başlayacak. Seçimlerin daha ilk dakikalarında, Ayetullah Seyyid Ali Hamanei oyunu kullanacak.

İran halkı, 4 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek üzere, yarın sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışacak isimler şöyle:

1. Yargı Erki Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi

2. Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai

3. Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi

4. Eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti

İran'da üç cumhurbaşkanı adayı seçimden çekilmişti.

News Code 1895109
https://tr.mehrnews.com/news/1895109/

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