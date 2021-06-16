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16 Haz 2021 20:28

Cumhurbaşkanı adayı Celili, seçimlerden çekildi

Cumhurbaşkanı adayı Celili, seçimlerden çekildi

İran'da muhafazakar aday Said Celili 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Seyyid İbrahim Reisi lehine çekildiğini duyurdu.

İran cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan Said Celili, Devrim Cephesi'nde yer alan Seyyid İbrahim Reisi'nin gördüğü yoğun ilgi üzerine onu desteklemeye karar verdiğini söyledi.

Celili, 18 Haziran Cuma günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini ifade etti.

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım sürerken muhafazakar aday Alirıza Zakanı ve reformist aday Muhsin Mihralizade de seçim yarışından çekildiğini duyurmuştu.

Böylece yarışta reformist aday eski İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti'nin yanı sıra, muhafazakar adaylar; Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ve Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi kaldı.
 

News Code 1895098
https://tr.mehrnews.com/news/1895098/

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