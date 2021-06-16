Cumhurbaşkanı adayı Celili, seçimlerden çekildi

İran cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylardan Said Celili, Devrim Cephesi'nde yer alan Seyyid İbrahim Reisi'nin gördüğü yoğun ilgi üzerine onu desteklemeye karar verdiğini söyledi.

Celili, 18 Haziran Cuma günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildiğini ifade etti.

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım sürerken muhafazakar aday Alirıza Zakanı ve reformist aday Muhsin Mihralizade de seçim yarışından çekildiğini duyurmuştu.

Böylece yarışta reformist aday eski İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti'nin yanı sıra, muhafazakar adaylar; Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ve Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi kaldı.

