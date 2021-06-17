  1. Azerbaycan
17 Haz 2021 15:14

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gitti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gitti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gitti.

Azerbaycan basınına göre Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gitti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Ceyhun Bayramov'un Antalya Diplomasi Forumu'nda bir konuşma yapacağını ve foruma katılan Türk yetkililer ve diğer ülkelerin temsilcileri ile çok sayıda ikili görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.

Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarıyla dışişleri bakanlarını buluşturacak Antalya Diplomasi Forumu 18-20 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Forumda İran'ı Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başkanlığındaki heyet temsil edecek.

News Code 1895115
https://tr.mehrnews.com/news/1895115/

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