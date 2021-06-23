Lavrov ile Bayramov telefonda görüştü

Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, bakanların bölgedeki mevcut durum ve Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı ortak açıklamaların uygulanması hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Telefon görüşmesi sırasında Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan'ın Başbakan Yardımcılarının başkanlığındaki üçlü çalışma grubunun faaliyetlerine vurgu yaparak, çatışma sonrası dönemde bölgenin gelişimini de ele alındı.

Açıklamada, "Taraflar ayrıca karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer konuları da görüştüler" denildi. Rus tarafından yapılan açıklamada ise, bakanların ikili ilişkilere yönelik güncel konuları, bölgesel ve uluslararası gündemler görüştüğü aktarıldı. Her 2 bakan korona virüs pandemisine rağmen ülkeler arasındaki işbirliği ve ticaret hacminin artmasına işaret etti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli anlaşmalarının uygulanması bağlamında, özellikle Dağlık Karabağ'daki insani sorunların çözümüne ilişkin bir dizi konuya değinildi.

Kaynak: İHA