Zarif İran cumhurbaşkanlığı seçimlerine Antalya'da katıldı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak üzere Türkiye’nin Antalya kentindeki seçim merkezinde bulundu.

Zarif oyunu kullandıktan sonra, “Kendi kaderini belirleme hakkı, halkımızın devrimle kazandığı en önemli haklardan biri ve sistemin cumhuriyeti, devrimin en önemli kazanımlarından biridir” dedi.

Cevad Zarif, “Oy sandığı, kendi kaderimizi ve çocuklarımızın geleceğini belirlemenin yanı sıra ülke için yol açmamız için en iyi yerdir. Bunun tüm vatandaşlarımız tarafından ilgiyle yapılmasını temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif, Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere dün Türkiye’ye gitmişti.