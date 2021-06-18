Her bir oy, düşmanın kalbine atılan bir füzeden daha değerli

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade, halkın sandık başında bulunmasıyla ülkenin gelecekteki güvenliği ve gücünün garanti altına alınacağını belirterek, "Her oy düşmanın kalbine atılan bir füzeden daha değerlidir" dedi.

“Bugün İran milletinin 4 yıl boyunca kaderlerini belirleme günüdür. İran'ın tüm düşmanları, halkı hayal kırıklığına uğratarak sandık başına gitmesini engellemek için seferber olmuştur” diyen Tuğgeneral Hacizade İran halkına seslenerek, “Geleceği düzeltmek istiyorsanız seçimlere katılıp akıllıca bir seçim yapmalısınız” ifadesini kullandı.